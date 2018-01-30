Advantage Avukatlık Türk Hukuku Alanında Hizmet Vermeye Başladı

Advantage Avukatlık direktörlerinden Avukat Fidan Osoy, 2018 itibariyle faaliyet alanlarına ekledikleri Türk Hukuku konusunda açıklamalarda bulundu

AVRUPA\LONDRA - Birleşik Krallık’ta yaşasanız dahi Türkiye ile maddi ya da ticari ilişkilerinizi sürdürmeye devam etmeniz normaldir. Bu durumda gerekli hukuki adımları atmak için yakınınızda, kolay ulaşabileceğiniz bir danışmandan destek almak daha hızlı, pratik ve güvenli bir seçenek olacaktır.

Advantage Avukatlık, bu ihtiyaca cevap olmak için artık Türk Hukuku alanında da hizmet vermeye başladı. Türkiye’deki her türlü hukuki ihtiyacınız için Advantage Avukatlık’ı arayabilirsiniz.

Burada yaşamınızı sürdürürken Türkiye’de olan bağlarınızın da birçok açıdan hukuki yardım gerektirdiğinin farkındayız. Gayrimenkul alıp satarken birçok zorlukla ve hukuki sorunla karşılaşabiliyorsunuz; ya da taşınmazı aldıktan sonra sık sık değişen imar ve belediye mevzuatı sebebiyle hak ve arazi kayıplarınız oluşabiliyor. Müteahhitten alınan gayrimenkullerin bir türlü tamamlanıp kat sahiplerine teslim edilmediği vakaları hepimiz duyarız. Bu kimi zaman taraflar arasında uzun süren bir mücadele gerektirebilir.

Yakınlarınızın ölümü veya veraset sonucu elde etmeniz gerekip de alamadığınız malların kayıpları ve tazminatlar gibi konularda da hukuki yardıma çoğu zaman ihtiyaç duyduğunuzu biliyoruz.

Birçok vatandaşımız, Türkiye’de gerçekleştirdiği boşanma davası sonucunda sahip olacağı malların paylaşımı esasları, kaçırılan tapuların geriye alım işlemleri; tazminat, nafaka ve velayet hakları gibi konulardaki haklarının farkında olmuyor; bu sebeple de hakkı olanı alamıyor. Bu sorunlarınızın çözümünde de yanınızdayız. Boşanma davaları bittikten sonra, Türkiye’de de boşanma işleminin resmi olarak tanınması için Nüfus Müdürlüğüne kayıt işlemlerinin yapılması da tavsiye ettiğimiz bir hukuki adımdır. Bunun pratik biçimde çözülmesi için bizi arayabilirsiniz.

Türkiye’ye seyahatlerinizde orada yaşadığınız trafik kazaları veya aldığınız para cezalarında ne kadar mağdur olduğunuzu ve yine alınması gereken tazminatlarınızın birçoğunu almadığınızı gelen sorulardan anlıyoruz. Bunların takibinde sizin için gerekli adımları atabiliriz.

Emeklilik işlemlerinde çoğu kez yanlış hesaplamalarla karşılaşıldığını, emekli olunması gereken hallerde olunamadığını yine çokça duyuyoruz. Bu konuda net hesaplamaların nasıl yapılacağı hakkında sizi bilgilendirip en kısa şekilde emekli olabilmeniz için gerekli adımları atmanıza yardımcı oluyoruz.

Bunların dışında Türkiye’de olup da alınamayan her türlü alacak tazminat ve benzeri davalarınızın takibini İngiltere’den yapabiliyoruz. Yokluğunuzda alınan tutuklama kararlarının kaldırılması işlemini de buradan yönetebiliyoruz.

Türkiye’deki her türlü hukuki sorununuzun çözümü hakkında daha fazla bilgi almak için arayın, görüşelim.

Fidan Osoy

Avukat, LLB Law (Hons) - Director

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