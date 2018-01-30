30/01/2018 08:06


Altın fiyatları yükseliyor mu işte güncel altın fiyatları 30 Ocak 2018

altın fiyatları

Altın fiyatları 30 Ocak Salı günü kaç liradan güne başladı? Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor mu? En güncel altın fiyatları haberimizde

Gram altın bugün 162,86 liradan alınırken, 162,90 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 260,85 liradan alınırken 267,38 liradan satılıyor. Yarım altın da 521,71'den alınırken 534,75 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1081,43 liradan alınıp 1097,77 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1043,65 liradan alınırken 1077,05 liradan satılıyor.

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