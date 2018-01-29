29/01/2018 11:20
Altın fiyatları yükselişte mi en güncel altın fiyatları 29 Ocak 2018
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Çeyrek altın kaç liradan alıcı buluyor? En güncel altın fiyatları haberimizde
Gram altın bugün 163,43 liradan alınırken, 163,46 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 261,35 liradan alınırken 267,88 liradan satılıyor. Yarım altın da 522,70'den alınırken 535,77 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1079,16 liradan alınıp 1095,46 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1041,45 liradan alınırken 1074,78 liradan satılıyor.