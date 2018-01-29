Motorinin litre fiyatına zam geliyor
Akaryakıt bayilerine gönderilen bilgilendirme yazısına göre 31 Ocak'tan geçerli olmak üzere motorin fiyatları 10 kuruş zamlanacak
Geçtiğimiz hafta benzin fiyatlarına 12 kuruş zam yapılmıştı. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarının artması, benzinin ardından motorinde de zammı tetiklediği belirtilmiş, sektör temsilcileri, motorinde hafta başında 8-10 kuruş arasında zammın gündeme geldiğini söylemişti.
ÜÇ BÜYÜK İLDE MOTORİN FİYATLARI
Beklenen zammın ardından motorinin litre satış fiyatı ortalama, İstanbul'da 5,14 liradan 5,24 liraya, Ankara'da 5,18 liradan 5,28 liraya, İzmir'de ise 5,17 liradan 5,27 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.