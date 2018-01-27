27/01/2018 07:51
Altın fiyatları yükseliyor mu işte güncel altın fiyatları 27 Ocak
Altın yükselişine devam ediyor mu? 27 Ocak Cumartesi günü altın kaç liradan işlem görüyor? En güncel altın fiyatları haberimizde
Gram altın bugün 162,93 liradan alınırken, 162,98 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 260,72 liradan alınırken 267,24 liradan satılıyor. Yarım altın da 521,45'den alınırken 534,48 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1080,19 liradan alınıp 1096,52 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1042,45 liradan alınırken 1075,82 liradan satılıyor.