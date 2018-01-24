24/01/2018 17:01
Dikkat benzinin litre fiyatı zamlandı
Benzinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 12 kuruşluk zamlı satılacak
Ankara'da ortalama 5,70 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,82 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,65 liradan 5,77 liraya, İzmir'de 5,67 liradan 5,79 liraya yükselecek.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Benzinin litre fiyatında en son 16 Ocak'ta 8 kuruş zam yapılmıştı.