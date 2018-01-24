24/01/2018 17:01


Dikkat benzinin litre fiyatı zamlandı

benzin

Benzinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 12 kuruşluk zamlı satılacak

Ankara'da ortalama 5,70 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,82 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,65 liradan 5,77 liraya, İzmir'de 5,67 liradan 5,79 liraya yükselecek.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Benzinin litre fiyatında en son 16 Ocak'ta 8 kuruş zam yapılmıştı.


Gaffar Okkan
Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan için anma töreni düzenlendi
Meral Akşener
Meral Akşener'den gazilik çıkışı
kanal d yayin akisi
26 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı
show tv yayin akisi
26 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı
star tv yayin akisi
26 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı
İlgili Haberler
Türkiye ev satın alan, türkiye emlak piyayası, türkiye toprak atışı, türkiye ev satışı

Türkiye en çok ev mülk satın alan ülke belli oldu, İşte o çarpıcı ülke

Fitch Ratings

Fitch Ratings Türkiye ile ilgili büyüme tahminini açıkladı

Ali sener zek and co londra muhasebe

Müşterilerden kredi kartı ücreti almayın, Ali Şener uyardı

altın fiyatları

Altın fiyatları yükseliyor mu işte güncel altın fiyatları 19 Ocak 2018

Son Dakika Haberleri
Gaffar Okkan

Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan için anma töreni düzenlendi

kanal d yayin akisi

26 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı

show tv yayin akisi

26 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı

Meral Akşener

Meral Akşener'den gazilik çıkışı

 Yazarlarımız
necdet sivasli

OHAL kalksın mı kalkmasın mı

Olağanüstü Hal Kanunu (OHAL) 6.kez uzatıldı. Türkiye, 1,5 yıldır OHAL ile yönetiliyor. Hükümet olanlar OHAL’a daha ihtiyaç olduğunu, koşulların düzelmesi ile bunun kaldırılacağını söylüyor. Özellikle ...

Devam