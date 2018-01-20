20/01/2018 08:26


Fitch Ratings Türkiye ile ilgili büyüme tahminini açıkladı

Fitch Ratings

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin 2019 yılında yüzde 4,7 büyümesinin öngörüldüğü duyurdu

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "BB+" seviyesinde teyit edildiği, not görünümünün de "durağan" olduğu bildirildi. Açıklamada, Türkiye'nin kredi durumunun, yüksek enflasyon ve dış finansman hassaslıkları ve makroekonomik volatilite ile düşük kamu borcu, mali istikrar ve güçlü büyüme performansının bir dengesi olduğu belirtildi.Türkiye'nin yapısal göstergelerinin benzer ülkelerden daha iyi olduğunun altı çizilen açıklamada, 2017'de yüzde 6,8 büyüdüğü tahmin edilen Türkiye ekonomisinin "güçlü büyüme" yakaladığı vurgulandı. 

Açıklamada, Türkiye'nin son 5 yılda yakaladığı ortalama büyüme oranı olan yüzde 5,6'nın benzer ülkelerin ortalaması olan yüzde 3,5'in çok üzerinde olduğuna işaret edilirken, teşvikler, turizmdeki kademeli toparlanma ve ticari ortak olan ülkelerdeki sağlam büyümenin Türkiye ekonomisini 2017'de desteklediği de ifade edildi. 

Yapılan açıklamada, Türkiye'nin kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2017 sonunda yüzde 28,4 olduğunun, cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranının ise geçen sene yüzde 5,3 seviyesinde gerçekleştiğinin tahmin edildiği bilgisine yer verildi.

Sıkılaşan mali ve parasal politikalar ile krediye ulaşılabilirliğin azalmasına işaret edilen açıklamada, ekonomik büyümenin bu sene yüzde 4,1 seviyesinde olmasının öngörüldüğü belirtildi. Ayrıca açıklamada, 2019'daki seçimler öncesinde yenilenecek teşvikler sayesinde ekonomik büyümenin yüzde 4,7'ye yükselmesinin beklendiği vurgulandı.Makro ekonomik volatilite ve zorlayıcı koşulara rağmen Türkiye'deki bankaların kredi profilleri ve finansal göstergelerinin dirençli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Fitch Ratings'in Türkiye bankaları hakkında görünümünün de "durağan" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, büyük ve çeşitliliğe sahip Türkiye ekonomisinde özel sektörün canlı olduğu vurgusu da yapılarak, ülkede kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılanın denk ülkelerin iki katı olduğu bilgisi paylaşıldı.

 

 


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