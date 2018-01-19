Müşterilerden kredi kartı ücreti almayın, Ali Şener uyardı

İngiltere geçen hafta yürürlüğe giren kanun ile kredi kartı ücreti müşterilerden alınmayacak. Hükümet yasağına rağmen hala kredi kartı ücreti alınıyor

Avrupa Ajansı (AVA) Erkan Hoşafçı/Londra-Avrupa Birliği 2015 yılında aldığı kararlar kredi kartı ek masraf ücreti (Interchange fees) alınması özellikle İngiliz belediyelerine, seyahat acentalarına, minicab taksi şirketlerine, marketlere yasaklanmıştı. Konuyla ilgili Zek&Co muhasebe şirketi ortaklarından Ali Şener’e sorduk.

Zek&Co muhasebe şirketi ortaklarından Ali Şener, konuyla ilgili şunları söyledi:

“13 Ocak’ta alınan kararla başta İngiliz belediyeler olmak üzere tüm işyerleri kredi kartı ücreti adı altında ek masraf ücretini artık müşterilerden alamayacak. Hükümet yasağına rağmen hala kredi kartı ücreti alınıyor. Bunun alınmaması gerekir”

Yasağa dikkat çeken Ali Şener, bu konuda tüm işletmeleri özellikle uyardı.Şener iunları sözlerine ekledi:

“Lambeth ve Isle of Anglesey belediyelerin kredi karti ücreti aldığının öğrenilmesi üzerine 13 ocakta kanunlaşan bu yasakla artık kredi kartı ek masrafı alınması tarihe karıştı. Bazı şirketlerin müşterilerine kredi karttı değilde servis masrafı olarak halen ücret alınıyor bu da müşterileri zora sokuyor.”

Servis masrafı !

Avrupa Gazetesinin elde ettiği bilgiler göre göre kredi kartı masrafı yerine ürün fiyatlarını arttırmayı hedefleyen büyük süpermarketler var ama bu da nakit ödeyen müşterilere haksız ek ödeme anlamına geliyor. Örneğin Justeat gibi firmalar şimdiden fiyatlar arttırdı. Yetkilileri göreve çağıran müşteri hakları savunucuları kredi kartı masrafı yerine servis ücreti alınmasınında yasaklanmasını istiyorlar