19/01/2018 08:11


Altın fiyatları yükseliyor mu işte güncel altın fiyatları 19 Ocak 2018

altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. 19 Ocak 2018 tarihinde altın fiyatları kaç lira oldu? En güncel altın fiyatları haberimizde

Gram altın bugün 161,14 liradan alınırken, 161,27 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 258,14 liradan alınırken 264,59 liradan satılıyor. Yarım altın da 516,28'den alınırken 529,19 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1070,92 liradan alınıp 1087,11 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1033,51 liradan alınırken 1066,59 liradan satılıyor.


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