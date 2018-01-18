18/01/2018 08:07
Altın fiyatları yükseliyor mu işte güncel altın fiyatları 18 Ocak
18 Ocak Perşembe günü altın fiyatları kaç liradan işlem görüyor? Çeyrek altın kaç liradan satılıyor, en güncel fiyat bilgisi haberimizde
Gram altın bugün 162,51 liradan alınırken, 162,57 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 260,07 liradan alınırken 266,57 liradan satılıyor. Yarım altın da 520,13'den alınırken 533,14 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1085,96 liradan alınıp 1102,37 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1048,02 liradan alınırken 1081,56 liradan satılıyor.