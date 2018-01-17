İngiltere'de çalışmak isteyen Türk vatandaşları için alternatif bir seçenek

Birleşik Krallık'ta çalışmak ve yaşamak isteyen Türk vatandaşlarına özel olarak düzenlenen iki alternatif mevcuttur

AVRUPA\LONDRA - Birleşik Krallık'ta çalışmak ve yaşamak isteyen Türk vatandaşlarına özel olarak düzenlenen iki alternatif mevcuttur. Bunlardan en iyi bilineni Ankara Anlaşması vizesi yani ECAA1'dir. Bu vize tipinde, başvuru sahiplerinin çalışmak istedikleri sektörle ilgili araştırma yapmaları, buna uygun uygulanabilir bir iş planı hazırlamaları ve İngiltere'de iş yapmak için yeterli sermayeye sahip olmaları gerekmektedir. Bu kategoride 4 yıl tamamlandıktan sonra, süresiz oturum hakkı kazanmak mümkündür.

Türk vatandaşları için ikinci seçenek ise, yaygın olarak bilinmeyen ECAA2 kapsamındaki Türk Çalışan Vizesidir. Eğer bir başvuru sahibi İngiltere'de bir işletmeye yatırım yapmak istemiyorsa veya sermayesi yoksa bu vize pratik bir seçenek olabilir.

Bir Türk Çalışan Vizesi için şartlar nelerdir?

Türk çalışan hakları, Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) tarafından Türkiye ile kurulan Ortaklık Konseyi'nin 1/80 kararının 6 (1) Maddesi'nde belirtilmiştir.

Başvurunuzun İngiltere'de bir Türk çalışan olarak kabul edilmesi için karşılaması gereken bir takım sıkı koşullar vardır.

1. Öncelikle, Türk vatandaşı olmalısınız,

2. İkinci olarak, aşağıdaki göçmenlik kategorilerinden biri kapsamında, en az 1 yıl boyunca Birleşik Krallık'ta yasal olarak çalışmış olmalısınız:

• İngiltere'de çalışma kısıtlamaları olmaksızın yerleşmiş bir kişinin eşi olarak bulunuyorsanız ve eşinizden ayrılmanız söz konusuysa

• İngiltere'de çalışmanıza izin veren bir çalışma izninin sahibiyseniz

• Haftada 20 saat, tatil dönemlerinde ise tam gün çalışmanıza izin verilen bir öğrenci vizesine sahipseniz

Vize türünün verdiği izinle Birleşik Krallık'ta yasal olarak çalışan bir Türk vatandaşı, ECAA Ortaklık Konseyi tarafından verilen bazı haklara sahiptir. Bu haklar arasında şunlar bulunur:

1. Aynı işverenle çalışmaya devam edebilmek için bir yıllık sürekli istihdam sonrası Birleşik Krallık'ta çalışmak ve ikamet etmek için vize süresini uzatmak,

2. Aynı sektörde çalışmaya devam etmek koşuluyla, sonraki 3 yıllık yasal istihdam süresi boyunca çalıştığı yeri değiştirmek

3. Dört yıllık istihdam ve yasal oturma izninden sonra herhangi bir çalışma alanında istihdam edilebilmek

Başvurunun başarılı olduğu durumlarda başvuran, Birleşik Krallık'ta bir Türk ECAA çalışanı olarak bulunmak için izinli olacaktır.

Türk Çalışan Vizesinin avantajları nelerdir?

Diğer vatandaşların aksine, Türk vatandaşları, Türk Çalışan Vizesi çerçevesinde İngiltere'de çalışmasına izin verilmesi için daha avantajlı şartlara sahiptir. Türk vatandaşı olmayanlara kıyasla başlıca yararlar aşağıdaki gibidir:

1. Başvuruda İç İşleri Bakanlığı harcı alınmaz.

2. Karşılamak zorunda olduğunuz bir finansal limit yoktur.

3. İngilizce dil testine girmeniz gerekmez.

4. Maaş seviyenize getirilen herhangi bir zorunluluk yoktur. Avrupa Birliği (AB) yasası uyarınca, ne istihdam ilişkisinin niteliği ne para kaynağı ne de ücret seviyesi önemlidir.

5. Girebileceğiniz istihdam türlerine ilişkin hiçbir kısıtlama yoktur. Bu size daha fazla esneklik kazandırır.

6. İşvereniniz için İşgücü Piyasası testi yapma şartı bulunmaz. İstihdam size sunulmadan önce, işverenin size vereceği rolle ilgili ilanı öncelikle İngiliz vatandaşlarına sunma şartı aranmaz. Bu, Tier 2 çalışma izni kategorisi altında işler için mücadele etmek zorunda olan başvuru sahiplerine göre size avantaj sağlar.

Vize kapsamında ne kadar kalabilirsin?

Kalabileceğiniz süre ve yapabileceğiniz iş, İngiltere'de yasal olarak ne kadar çalıştığınıza bağlıdır.

Ne kadar İngiltere'de çalıştım İngiltere'de bulunma izni uzunluğu Ne yapabilirsiniz

1-3 yıl En çok 2 yıl Aynı işveren için çalışmaya devam

3-4 yıl En çok 1 yıl Değişiklik işveren, ama aynı meslekte

4 + yıl 3 yıla kadar Herhangi bir işveren için herhangi bir meslekte iş

Kalıcı olmak için sınırsız izin alabilir miyim?

ECAA2 bünyesinde Birleşik Krallık'ta bulunan Türk vatandaşları, kalıcı olarak ikamet etmek için başvuruda bulunamayacak ve 'süresiz oturum izni' alabilmek için Birleşik Krallık'ta toplam on yıl süreyle çalışmaya devam etmeleri gerekmektedir.

Ailemi getirebilir miyim?

"Aile üyeleri" eşler, sivil ortaklar, evli olmayan partnerler ve çocuklar olarak tanımlanır. Başvuru sahipleri ayrıca, Birleşik Krallıkta herhangi bir yakını için ikamet izni almak için başvurabilirler.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Başvurunuzun başarılı sonuçlanması için yukarıdaki gerekleri yerine getirmeniz gerekir. Bir Türk İşçisi vizesine hak kazanıp kazanmadığınızdan emin değilseniz, avukat ekibimiz şartları yerine getirip getirmediğiniz ve Birleşik Krallık'ta kalmanız için hangi seçenekleri kullanabileceğiniz konusunda size bilgilendirebilir.

Fidan Osoy

Avukat - Direktör