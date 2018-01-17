17/01/2018 08:17


Altın fiyatları yükseliyor mu işte güncel altın fiyatları 17 Ocak

altın fiyatları

Altın, dün sabahtan bu yana yükselişini sürdürüyor. Peki bugün çeyrek altın kaç liradan satılıyor? Altın fiyatlarına dair en güncel bilgiler haberimizde

Gram altın 17 Ocak Çarşamba günü 163,35 liradan alınırken, 163,40 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 261,24 liradan alınırken 267,77 liradan satılıyor. Yarım altın da 522,48'den alınırken 535,54 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1077,58 liradan alınıp 1093,86 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1039,93 liradan alınırken 1073,21 liradan satılıyor.


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