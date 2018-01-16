16/01/2018 16:21


Fikri Ataoğlu, Hedefimiz Geçen Yıl Yakalanan İstatistikleri Artırmak

fikri ataoglu

Turizm Ve Çevre Bakanlığı Turizm Tanıtma faaliyetleri kapsamında 11-14 Ocak 2018 tarihleri arasında Avusturya’nın Viyana şehrinde gerçekleşen Ferien Messe 2018 Turizm Fuarına katıldı

AVRUPA\LONDON - Kuzey Kıbrıs Turizmi Avusturya’nın başkenti Viyana’da “Ferien Messe - 2018” Turizm Fuarı’nda tanıtıldı.

70 ülkeden toplam 750 turizm sektörü temsilcisinin katıldığı fuarda, Kuzey Kıbrıs, 20 m2’lik, zengin görsellerle donatılmış modern bir stant ile temsil edildi. 

 

 

Avusturya ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Hava yolu şirketleri, tur operatörleri, seyahat acenteleri, turizm yazarlarının ve turizm sektöründe faaliyet gösteren birçok profesyonelin ziyaret ettiği fuarda KITSAB ve KITOB için ayrılmış info deskler yer aldı.

Bakanlığı temsilen Tanıtma Memuru Emrah Günen ve Koordinatör Önal Dorak görev aldığı fuarda, ülkemizin doğası, tarihi, aktiviteleri ve plajları gibi bazı turizm ürünlerinin tanıtıldığı dikkat çekici görseller kullanıldı.

 

 

Kuzey Kıbrıs’ın doğasının, tarihi eserlerinin, plajlarının, kültürünün, Golf, su sporlarının da tanıtıldığı Ferien Messe 2018’de Almanca lisanında turizm genel bilgi broşürü, turistik karayolları haritası, eko turizm broşürü, özel ilgi turizmine yönelik çeşitli broşürler, turistik tanıtım DVD’leri, heybe, Golf, Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etmek için 50 neden broşürü, ilgili broşürler de yer aldı.

Ataoğlu yaptığı açıklamada, 2018’in fuar maratonunun başladığını belirterek, Kuzey Kıbrıs olarak her platformda yer almamız gerektiğini söyledi. ”Ülkemizin turizm potansiyelini, uluslararası fuarlarda tanıtıp pazarlayacağız” diyen Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,

Turizm Tanıtma Ve Pazarlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2018 fuar takvimine göre, Kuzey Kıbrıs’ın bu yıl da uluslararası fuarlardatemsil edileceğini söyledi.

 

 

Fuarlarda Türkiye, Almanya ve İngiltere gibi ana pazarların dışında, Hollanda, Avusturya, Fillandiya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Rusya ve Dubai pazarlarında da tanıtım çalışmalarını sürdüreceklerini ifade Eden Ataoğlu “ Daha çok turistin tatilini Kuzey Kıbrıs’ta 'da geçirmelerini sağlamak ve geçtiğimiz sezon yakalanan başarılı istatistikleri daha da artırmak adına çalışmalarımızı hazırladık, mevcut süreçten dolayı Bakanlık çalışmalarının aksamaması için görevde olduğumuz süre içinde çalışmaya devam edeceğiz. Son görev günümüze kadar görevimizin başında, halkımızın hizmetindeyiz” dedi.

 

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