16/01/2018 07:52


Altın fiyatları yükseliyor mu işte güncel altın fiyatları 16 Ocak

altın fiyatları

Altının gram fiyatındaki artış altın yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Peki altın fiyatları 16 Ocak Salı gününe kaç liradan başladı? Altın fiyatlarına dair en güncel bilgiler haberimizde

Gram altın bugün 163,57 liradan alınırken, 163,63 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 261,83 liradan alınırken 268,38 liradan satılıyor. Yarım altın da 523,66'dan alınırken 536,75 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1083,35 liradan alınıp 1099,72 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1045,50 liradan alınırken 1078,96 liradan satılıyor.


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