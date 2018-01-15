Londra’dan 'Gold Anchor Ödülü'nü aldı

Palmarina Bodrum, İngiliz The Yacht Harbour Association tarafından 2018 Gold Anchor (Altın Çapa) Ödülü’ne layık görüldü

AVRUPA\LONDON - Bodrum Yalıkavak’ta bulunan Palmarina Bodrum, inovatif çalışmaları nedeniyle; The Yacht Harbour Association (İngiliz Yat ve Liman İşletmecileri Birliği) tarafından Gold Anchor (Altın Çapa) Süper Yat Marinası kategorisinde ödüle layık görüldü.

Dünyanın En İyi Marina

Her yıl “Dünyanın En İyi Marina”larına verilen NMU Gold Anchor Ödülü'nü, Londra Boat Show 2018’de düzenlenen törende Palmarina Bodrum adına Marina Genel Müdürü Akbulut Kahraman teslim aldı. Ödül Töreni'nde konuşma yapan Akbulut Kahraman, “Bu değerli ödül, Palmarina’da sunduğumuz kaliteli hizmetin dünya çapında tescili anlamına gelmektedir. Bu nedenle sektörümüzün en önemli ödülü olan Altın Çapa Ödülü'ne layık görülmek bizim için büyük bir onurdur. Palmarina Bodrum’un Türkiye, Ege ve Akdeniz’deki süperyatlar için vazgeçilmez bir merkez olmaya devam edeceğine inanıyorum.” dedi.

Londra Boat Show 2018’de düzenlenen törende Palmarina Bodrum adına Marina Genel Müdürü Akbulut Kahraman teslim aldı

Avrupa Yat Limanları Birliği

NMU Gold Anchor (Altın Çapa) Ödülü; The Yacht Harbour Association (Avrupa Yat Limanları Birliği) tarafından seçilen gizli müşterilerin dünya çapındaki marinaları denetleyerek, kalite standartlarını ölçümlemesi sonucu veriliyor.Türkiye’nin 5 Gold Anchor (Altın Çapa) Ödülü sahibi tek süperyat marinası olan Palmarina Bodrum, 135 metre uzunluğa kadar 69 adet süperyatı ağırlama kapasitesiyle Avrupa’daki benzerlerinin de önünde yer alıyor.

Deniz Ticaret Odası Londra Boat Show’da

Londra’da 10 Ocak’ta başlayan ve 14 Ocak’ta sona eren, Boat Show fuarına IMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi koordinesinde çeşitli firmalar katıldı. Fuarda DTO Fethiye Şubesini Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Arıkan ve Bülent Telli temsil etti. Londra Boat Show fuarına D-Marin, Ece Marina, Doğu Akdeniz Marinaları, Setur Marina, Teos Marina, Pal Marina gibi marinalarının yanı sıra, Boat Trip Turkey, Ege Yat Hizmetleri, Galeo Yachting, Karayel Yatçılık, Salmakis Turizm, Steelbird Sailing adına Yasemin Karadavut gibi Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki denizcilik firmaları katıldı.

Londra Boat Show fuarına IMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi koordinesinde çeşitli firmalar katıldı

Şaban Arıkan

IMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Arıkan, “İngiltere bizim açımızdan önemli bir turizm pazarı, özellikle bölgemiz deniz turizmi potansiyeline baktığımız zaman İngiltere’nin bölgemiz turizm gelirlerinde büyük yer ettiğini söyleyebiliriz. Londra Boat Show’a katılarak burada ki ilişkilerimizi hem sıcak tutuyor hem de bütün üyelerimize yeni pazarlar oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca buradaki diğer katılımcılara da Türkiye’yi ve bölgemizi tanıtarak faydalı olmayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.