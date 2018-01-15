TÜİK Ekim ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı

Türkiye'de işsizlik oranı, Ekim 2017'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 puan azalarak yüzde 10,3 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 360 bin kişi azalarak 3 milyon 287 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre 360 bin kişi azalarak 3 milyon 287 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,5 puan azalarak yüzde 10,3 oldu. İşsizlik oranında bir önceki aya göre ise 0,3 puanlık düşüş görüldü.

Tarım dışı işsizlik oranı, ekimde 1,8 puanlık azalışla yüzde 12,3 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,9 puanlık azalışla yüzde 19,3 oldu. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda 1,5 puanlık azalışla yüzde 10,5 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 378 bin arttı

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 378 bin arttı ve 28 milyon 645 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı da 1,4 puan yükselerek yüzde 47,6 olarak gerçekleşti.

İş gücüne katılma oranı yükseldi

İş gücü, ekimde 2016'nın aynı dönemine göre 1 milyon 18 bin kişi artarak 31 milyon 932 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 53,1 oldu. Söz konusu dönemde erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,3 puan artarak yüzde 72,4, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla yüzde 34,2 olarak gerçekleşti.

Ekimde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 33,9 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, ekimde bir önceki aya göre 135 bin kişilik artışla 28 milyon 622 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 47,6 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı, önceki aya göre 111 bin kişi azalarak 3 milyon 274 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,3 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı önceki döneme göre 0,1 puan azalarak yüzde 53 olarak kaydedildi. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 13 bin, inşaat sektöründe 8 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 49 bin, hizmet sektöründe 107 bin kişi arttı.