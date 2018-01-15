Havalar soğuyunca balık fiyatları düştü

Havaların soğumasıyla beraber balık fiyatları da düşüşe geçti. Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde hamsinin kilosu 10 liraya düştü

Balık satıcısı Bekir Üstünel, “Önümüzdeki günlerde balık çeşitliliği daha da artacak. Fiyatların dahada düşmesini bekliyoruz. Bir ara 20 liraya kadar çıkan hamsi balığının fiyatı şuan 10 liraya düştü. Akdeniz bölgesinden yoğun şekilde balık gelmeye başladı. Diğer balık çeşitleri sardalye, istavrit, alabalık 10 TL’den satışa sunduk. Denzilerimizdeki hava soğudukça balık çeşitliliği artar ve soğuk sulara kaçan balıklar geri gelir” diye konuştu”