15/01/2018 09:45


Çeyrek altın kaç lira oldu 15 Ocak 2018 altın fiyatları

altın fiyatları

Altın fiyatları yükseliyor mu? Çeyrek altın 15 Ocak Pazartesi günü kaç liradan satılıyor? Detaylar haberimizde

Gram altın 15 Ocak Pazartesi günü 161,84 liradan alınırken, 161,91 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 259,00 liradan alınırken 265,48 liradan satılıyor. Yarım altın da 518,00'dan alınırken 530,95 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1069,13 liradan alınıp 1085,29 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1031,78 liradan alınırken 1064,80 liradan satılıyor.


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