14/01/2018 08:44


Çeyrek altın kaç lira oldu 14 Ocak altın fiyatları

altın fiyatları

Altın fiyatları bu sabah kaç liradan işlem görüyor? Altın fiyatları yükselişte mi? En güncel bilgiler haberimizde

Gram altın 161,27 liradan alınırken, 161,32 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 258,07 liradan alınırken 264,53 liradan satılıyor. Yarım altın da 516,15’den alınırken 529,05 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1069,13 liradan alınıp 1085,29 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1031,78 liradan alınırken 1064,80 liradan satılıyor.


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