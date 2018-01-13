13/01/2018 11:17


Rusya Türkiye'yi tatil yapılabilecek yerler listesinden çıkardı

rus turist

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından tatil yapılabilecek listeden Türkiye ve Mısır çıkarıldı

Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR sayfasından yapılan açıklamada, listeye Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus, Turkmenistan, Özbekistan, Güney Osetya, Abhazya, Küba, Vietnam, Filistin ve Çin’in dahil edildiği duyurdu.

Açıklamada ayrıca Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Güney Osetya turlarının az gelişmiş durumda bulunduğu, Turkmenistan için vize gerektiği kaydedildi. Bilindiği üzere 2015-2016 yıllarında bu listede Suriye, Tunus, Tayland, Myanmar ve Nikaragua’nın yanı sıra Mısır ve Türkiye bulunuyordu.

 

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