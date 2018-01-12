12/01/2018 08:07


Çeyrek altın kaç lira oldu 12 Ocak altın fiyatları

altın fiyatları

Altın fiyatları güne yükselerek mi başladı? Yoksa altın düşüşe mi geçti? En güncel altın fiyatları için haberimizi takip ediniz

Altının gramı 161,17 liradan alınırken, 161,26 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 257,94 liradan alınırken 264,39 liradan satılıyor. Yarım altın da 515,88'den alınırken 528,78 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1068,04 liradan alınıp 1084,18 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1030,72 liradan alınırken 1063,72 liradan satılıyor.


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