Çeyrek altın kaç lira oldu 10 Ocak altın fiyatları

Altının gram fiyatı 10 Ocak Çarşamba gününe nasıl başladı? Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor mu? En güncel altın fiyatları haberimizde

Gram altın 158,67 liradan alınırken, 158,74 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 253,93 liradan alınırken 260,28 liradan satılıyor. Yarım altın da 507,86’dan alınırken 520,55 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1052,73 liradan alınıp 1068,65 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1015,23 liradan alınırken 1047,73 liradan satılıyor.