09/01/2018 12:21


Altın fiyatları yükseliyor mu işte güncel altın fiyatları 9 Ocak

altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor mu? 9 Ocak Salı günü altın kaç liradan işlem görüyor? Detaylar haberimizde

Altının gramı bugün 159,06 liradan alınırken, 159,09 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 254,62 liradan alınırken 261.00 liradan satılıyor. Yarım altın da 509,24’den alınırken 521,97 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1056,17 liradan alınıp 1072,13 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1019,27 liradan alınırken 1051,90 liradan satılıyor.


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