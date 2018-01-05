05/01/2018 08:08


Altın fiyatları yükseliyor mu işte güncel altın fiyatları 5 Ocak

altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor mu? 5 Ocak Cuma günü altın güne nasıl başladı? En güncel altın fiyatları haberimizde

Gram altın bugün 159,31 liradan alınırken, 159,35 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 254,96 liradan alınırken 261,33 liradan satılıyor. Yarım altın da 509,92'den alınırken 522,67 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1056,36 liradan alınıp 1072,33 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1019,21 liradan alınırken 1051,84 liradan satılıyor.


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