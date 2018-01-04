04/01/2018 08:37


Alkollü içkilerde ÖTV attı zam bekleniyor

alkol içecek

Alkollü içkilerin özel tüketim vergisinin yüzde 7,1 oranında zamlanmasının ardından satış fiyatına da yüzde 3 civarında zam bekleniyor

Maliye Bakanlığı, alkollü içeceklerin özel tüketim vergisini yeniden belirledi. Buna göre, alkollü içkilerin asgari maktu vergi tutarı yüzde 7,1 oranında arttı. Rakının asgari maktu vergi tutarı 11.3 lira, cin ve votkanın asgari vergi tutarı 11.6 lira arttı. Biranın asgari maktu vergisindeki artış ise 9 kuruş oldu.Vergideki bu artışın alkollü içkilerin perakende satış fiyatına yüzde 3 civarında zam olarak yansıması bekleniyor. Bu kapsamda 70’lik rakının fiyatının 4-4.5 lira artması ön görülüyor.


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