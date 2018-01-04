04/01/2018 06:56


Altın fiyatlarında son durum ne işte güncel altın fiyatları 4 Ocak 2018

altın fiyatları

Altının gram fiyatı 4 Ocak Perşembe günü kaç lira oldu? Altın yükselişte mi? En güncel altın fiyatları haberimizde

Gram altın 4 Ocak Perşembe günü 159,01 liradan alınırken, 159,08 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 254,52 liradan alınırken 260,88 liradan satılıyor. Yarım altın da 509,04’den alınırken 521,76 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1058,99 liradan alınıp 1075,00 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1021,99 liradan alınırken 1054,71 liradan satılıyor.


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