03/01/2018 09:33


TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

enflasyon rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE’de 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,14 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,52, ev eşyasında yüzde 1,18, konutta yüzde 0,77 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,47 artış gerçekleşti.

Merakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı

EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan haberleşmede %0,17 ve alkollü içecekler ve tütünde %0,01 düşüş gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler %13,79, çeşitli mal ve hizmetler %12,77, ev eşyası %12,74 ve sağlık %11,90 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

EN YÜKSEK ARTIŞ BU ÜÇ İLDE

Aylık en yüksek artış yüzde 1,52 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt’de oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 13,59 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,79 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti.Aralık 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 242 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 124 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.


enflasyon rakamları
TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
memur ve emekli zammı
Memur ve emeklilerin beklediği zam oranı belli oldu
Bank Asya
Bank Asya hissedarlarına İstanbul merkezli operasyon başlatıldı
ara transfer dönemi
Ara transfer dönemi yarın başlıyor
otobüs kazası
Otobüs uçuruma yuvarlandı 48 ölü var
İlgili Haberler
memur ve emekli zammı

Memur ve emeklilerin beklediği zam oranı belli oldu

altın fiyatları

Altın fiyatları yükseliyor mu işte güncel altın fiyatları 3 Ocak

zam haberleri

Milyonlarca vatandaşın gözü bugün çıkacak kararda

altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu 2 Ocak 2018 altın fiyatları

Son Dakika Haberleri
Bank Asya

Bank Asya hissedarlarına İstanbul merkezli operasyon başlatıldı

ara transfer dönemi

Ara transfer dönemi yarın başlıyor

otobüs kazası

Otobüs uçuruma yuvarlandı 48 ölü var

iranda protesto

İran'daki gösterilerde 2 öğrenci can verdi

 Yazarlarımız
turkker erturk

Türkiyenin En Önemli Güvenlik Sorunu

Geçen yazımda; ABD Başkanı Trump’ın 18 Aralık 2017’de açıkladığı Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nin ülkemiz, bölgemiz ve yer küremiz için ne anlama geldiğini anlatmaya çalışmıştım. Bugünkü ...

Devam