Memur ve emeklilerin beklediği zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin 2018 yılında alacağı enflasyon farkı zammı ile işçi emeklilerinin alacağı zam belli oldu

Memur ve emeklisi enflasyon farkı; işçi ve Bağ-Kur emeklisi de Ocak ayı zammı için enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyordu. 2018 memur ve emekli zammı ne kadar oldu İşte milyonları ilgilendiren zam oranları

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6.4 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı zammı belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayında yüzde 5,69’luk maaş zammı alacak.

2.4 milyon memur ile 1.7 milyon memur emeklisi ise yüzde 4’lük toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı alacak.

Memurlar 2017'de ilk altı ay için toplu sözleşme gereği yüzde 3 zam almış ve aynı dönemdeki yüzde 5.89'luk enflasyon dikkate alındığında, kümülatif hesapla yüzde 2.92 oranında enflasyon farkı zammı almaya hak kazanmıştı. Böylece temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam, yüzde 4'lük ikinci altı ay zammıyla birlikte toplamda yüzde 6.92 olmuştu.