03/01/2018 07:46


Altın fiyatları yükseliyor mu işte güncel altın fiyatları 3 Ocak

altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor mu? Altın ne zaman düşüşe geçer? Altın fiyatlarına dair en güncel bilgiler haberimizde

Gram altı bugün 159,23 liradan alınırken, 159,28 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 254,77 liradan alınırken 261,14 liradan satılıyor. Yarım altın da 509,54'den alınırken 522,28 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1053,77 liradan alınıp 1069,69 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1016,95 liradan alınırken 1049,50 liradan satılıyor.


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