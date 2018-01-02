Çeyrek altın kaç lira oldu 2 Ocak 2018 altın fiyatları

Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altının güne nasıl başladığını merak ediyor. 2 Ocak Salı günü altın güne kaç liradan başladı? Detaylar haberimizde

Gram altın 2 Ocak Salı günü 158,91 liradan alınırken, 159,03 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 254,34 liradan alınırken 260,70 liradan satılıyor. Yarım altın da 508,69’dan alınırken 521,40 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1053,90 liradan alınıp 1069,82 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1017,07 liradan alınırken 1049,63 liradan satılıyor.