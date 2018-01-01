Elektrik fiyatlarına yapılan zam oranı belli oldu

Alınan son karara göre bugünden itibaren elektrik fiyatlarına ortalama yüzde 8.8 zam gelecek

Konutlarda artış yüzde 8.8 olurken, sanayi ve ticarethanelerde elektrik fiyatları yüzde 8.4 zamlanıyor Ortalama artış oranı böylece yüzde 8.5’a denk gelecek. Konutlarda kullanılan elektriğin fiyatı yüzde 8.8 oranında arttığı için vatandaşın faturasını artıracak.

100 LİRA AŞILDI

4 kişilik bir ailenin aylık elektrik tüketimi 230 kilovatsaat olarak dikkate alınıyor. 1 Ekim itibariyle bir ailenin nihai tüketimi aylık 94.75 lira. Konutlara gelecek yüzde 8.8 zamla faturaya 8.34 lira zam gelmiş olacak. Böylece toplam fatura 103.09 olacak. Bu nedenle fatura 100 lira sınırını da aşmış olacak. Ancak fiyat dağıtım ve enerji bedeline ne kadar zam yapıldığına göre değişebilecek. BOTAŞ’ın, 1 Aralık’tan geçerli olmak üzere doğalgaz santrallarına sattığı doğalgazın fiyatını, yüzde 8 artırmasıyla elektrik fiyatları üzerinde maliyet baskısı oluşacağı anlaşılmıştı. Maliyet baskısı nedeniyle elektrikte zam bekleniyordu.

Elektrik fiyatları enflasyonda yüzde 2.68 ağırlığa sahip. Yapılacak zam bunun için piyasalar tarafından da merakla bekleniyor. Yüzde 8.8’lik zammın enflasyona etkisinin 0.24 puan olması hesaplanıyor. Enflasyon şu anda yüzde 12.98. Aralık ayından itibaren enflasyonda düşüş bekleniyor. Ancak elektrik zammının ardından yılın ilk çeyreğinde enflasyonun yüzde 11’ler civarında olabileceği yönünde beklenti var.