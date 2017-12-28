Çeyrek altın kaç lira oldu 28 Aralık altın fiyatları

Altın fiyatları düşüşte mi yoksa yükselişe mi geçti? Çeyrek altın 28 Aralık Perşembe günü kaç liradan işlem görüyor? Detaylar haberimizde

Gram altın bugün 158,07 liradan alınırken, 158,11 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 253,00 liradan alınırken 259,33 liradan satılıyor. Yarım altın da 506,01'den alınırken 518,66 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1047,96 liradan alınıp 1063,79 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1011,34 liradan alınırken 1043,72 liradan satılıyor.