25/12/2017 17:09


Asgari ücret ile ilgili beklenen tarih açıklandı

asgari ücret

2018 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranının 29 Aralık Cuma günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında belli olacak

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplanacak.Çalışmalarına 1 Aralık’ta başlayan ve şu ana kadar 3 toplantı yapan komisyonun, asgari ücrete yapılacak zammı kesinleştirmesi bekleniyor.Türk-İş, halen net bin 404 lira olan asgari ücretin bin 893 liraya yükseltilmesini talep ediyor. İşveren temsilcisi TİSK ise, asgari ücrete 2018’de hedeflenen enflasyon çerçevesinde yüzde 7 civarında bir zam öneriyor.


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