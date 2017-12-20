Altın fiyatları yükseliyor mu işte güncel altın fiyatları 20 Aralık
Geçtiğimiz ay ateşi yükselen altın şimdilerde aynı rakamlarda seyretmeye devam ediyor. Peki 20 Aralık Çarşamba günü altın kaç liradan satılıyor? Detaylar haberimizde
Gram altın 20 Aralık Çarşamba günü 155,85 liradan alınırken, 155,95 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 249,23 liradan alınırken 255,46 liradan satılıyor. Yarım altın da 498,46’den alınırken 510,92 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1032,07 liradan alınıp 1047,67 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 996,00 liradan alınırken 1027,90 liradan satılıyor.