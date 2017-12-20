20/12/2017 07:56


Altın fiyatları yükseliyor mu işte güncel altın fiyatları 20 Aralık

altın fiyatları

Geçtiğimiz ay ateşi yükselen altın şimdilerde aynı rakamlarda seyretmeye devam ediyor. Peki 20 Aralık Çarşamba günü altın kaç liradan satılıyor? Detaylar haberimizde

Gram altın 20 Aralık Çarşamba günü 155,85 liradan alınırken, 155,95 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 249,23 liradan alınırken 255,46 liradan satılıyor. Yarım altın da 498,46’den alınırken 510,92 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1032,07 liradan alınıp 1047,67 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 996,00 liradan alınırken 1027,90 liradan satılıyor.


Igor Tudor
Igor Tudor futbolcularıyla vedalaştı
Turgay Kıran
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in ilk rakibi belli oldu
şüpheli paket
En işlek caddede şüpheli paket paniği
altın fiyatları
Altın fiyatları yükseliyor mu işte güncel altın fiyatları 20 Aralık
fransa
Fransa'da kamu binaları farelerin istilasına uğradı
İlgili Haberler
zamlı maaş

Memur ve emekliler maaşlarını 2018 yılında yüzde kaç zamlı alacak

kredi kartı

Kredi kartı kullananlar için birikmiş puan uyarısı

Cam filmi

Cam filmi ile ilgili yeni kararlar alındı

binali yıldırım

Başbakan Yıldırım asgari ücret ile ilgili konuştu

Son Dakika Haberleri
Igor Tudor

Igor Tudor futbolcularıyla vedalaştı

Turgay Kıran

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in ilk rakibi belli oldu

şüpheli paket

En işlek caddede şüpheli paket paniği

fransa

Fransa'da kamu binaları farelerin istilasına uğradı

 Yazarlarımız
NECDET SIVASLI

Çin, Türkiye’yi yatırım Üssü seçti

Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin hemen her alanda hızla ilerlediğini görüyoruz. 2018 yılı Çin’de “Türkiye Yılı” ilan edildi. Bu yılı en iyi şekilde değerlendirebilirsek, iki ...

Devam