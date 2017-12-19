Kredi kartı kullananlar için birikmiş puan uyarısı

Günümüzde herkesin alışverişlerde kullandığı kredi kartlarında biriken puanlar yıl sonu itibariyle sıfırlanacak

Bankalar biriken puanları yıl sonunda silebiliyor. Kullanıcıları eksik bilgilendirilmesinden kaynaklanan bu durumda onbinlerce tüketici puanlarını kullanamıyor. 60 milyona yakın kredi kartı kullanıcısı olan ülkemizde sadece yüzde 1’i bile bu puanaları kullanamasa ortaya büyük bir rakam çıkıyor. her bir kredi kartında 30 lira biriktiğini düşünürsek ve toplamın yüzde 1’i olan 600 bin kredi kartında bu puanlar yanacak. Ortaya 18 milyon lira gibi miktar çıkıyor.