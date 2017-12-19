19/12/2017 09:13


Cam filmi ile ilgili yeni kararlar alındı

Cam filmi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın geçen hafta düzenlediği toplantıda cam filmi ile ilgili birtakım kararlar alındı

Araç sahiplerinin ilgiyle takip ettiği cam filmi konusunda yeni ortaya çıkan detaylarda %70 ışık geçirgenliği ve acil çıkış camları ayrıntısı dikkat çekiyor. Habertürk Gazetesi’nden Enis Yıldırım’ın haberine göre; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın geçen hafta düzenlediği toplantıda cam filmi tartışmasına son nokta konuldu. Toplantıda Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 14. maddesinde yapılması planlanan değişiklikler tasarı haline getirildi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na sunulan tasarıda, “Araçların ön camına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılamaz. Sürücünün 180 derece ön görüş alanı içerisinde sağ ve solunda kalan yan camlara cam filmi ile birlikte camın toplam ışık geçirgenliğinin en az yüzde 70 olması şartıyla cam film uygulanabilir” denildi.

ACİL ÇIKIŞ ŞARTI

Tasarıda sürücülerin arkasında kalan camlara film uygulanabileceği kaydedilirken, uygulanan filmle birlikte camın ışık geçirgenliğinin yüzde 70'in altında olabileceği belirtildi. Yolcu taşıma araçlarında acil çıkış camlarına film uygulanamayacağı kaydedildi.

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