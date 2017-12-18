18/12/2017 11:22


Başbakan Yıldırım asgari ücret ile ilgili konuştu

binali yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım 2018 asgari ücretiyle ilgili Bangladeş ziyareti öncesi açıklama yaptı

Başbakan Binali Yıldırım asgari ücretle ilgili "Türk İş teklifini sundu. Disk de teklifini sunacak. Daha sonra taraflar bir araya gelecekler. İşveren konfederasyonu da teklifini sunacak. Bakanlığımız tarafları bir araya getirecek, müzakereler yapılacak. En uygun şartlarda mutabakata varılacak. Hükümetimiz yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir ve gereken tedbiri almıştır. Bu sefer de ülkenin şartlarını da göz önüne alarak süreci tamamlayacaktır" açıklamasında bulundu. 

KİT personeli taşeronların kadroya alınıp alınmayacağı tartışmasıyla ilgili de konuşan Yıldırım; "Taşeronların devlette daimi kadroya alınmasıyla ilgili çalışmalar hemen hemen tamamlanma noktasına geldi. Biz henüz içeriği nedir, kimler vardır, kimler yoktur böyle bir açıklama yapmış değiliz. Birkaç gün sonra mesele net bir şekilde ortaya çıkacak. Bu nedenle söylenenlere itibar etmeyin"

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