En güncel altın fiyatları 16 Aralık 2017
Altın fiyatları 16 Aralık Cumartesi günü kaç liradan işlem görüyor? Altın fiyatlarında son durum ne? Detaylar haberimizde
Gram altın bugün 155,87 liradan alınırken, 155,92 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 249,43 liradan alınırken 255,67 liradan satılıyor. Yarım altın da 498,86'den alınırken 511,33 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1037,32 liradan alınıp 1053.00 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1001,37 liradan alınırken 1033,13 liradan satılıyor.