15/12/2017 14:08


Altın fiyatları yükseliyor mu işte güncel altın fiyatları 15 Aralık

altın fiyatları

15 Aralık Cuma günü altın fiyatları nasıl? Çeyrek altın kaç liradan satılıyor? Ayrıntılar haberimizde

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 156,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 156 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 156,20 liradan, bin 28 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 45 liradan, 142 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 146 liradan, bin 5 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 25 liradan, 502 liradan alınan Yarım Ziynet 512 liradan ve 251 liradan alınan Çeyrek Ziynet 256 liradan satılıyor.


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