Eylül ayına ilişkin işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı

Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak yüzde 10,6 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 104 bin kişi azalarak 3 milyon 419 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 104 bin kişi azalarak 3 milyon 419 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,7 puan azalarak yüzde 10,6 oldu. Bir önceki aya göre ise işsizlik oranında değişim olmadı.

Eylülde tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 12,8 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 20 oldu.

İşsizlik, 15-64 yaş grubunda 0,8 puanlık azalışla yüzde 10,8 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 233 bin kişi artarak 28 milyon 797 bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 puanlık yükselişle yüzde 47,9'a çıktı.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 197 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 1 milyon 36 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 20,3'ü tarım, yüzde 18,8'i sanayi, yüzde 7,7'si inşaat, yüzde 53,1'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Eylül ayında geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,2, sanayi sektörünün payı 0,3 puan azaldı. Hizmet sektörünün payı ise 0,4 puan arttı. İnşaat sektörünün payı değişmedi.

İş gücüne katılma oranı yükseldi

İş gücü, eylülde 2016'nın aynı dönemine göre 1 milyon 128 bin kişi artarak, 32 milyon 215 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 73,1'i, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 34,5'i buldu.

Eylülde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak yüzde 34,8 oldu.