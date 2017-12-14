Sunexpress Londra Luton uçuşları müjdesini Alper Özen verdi

Lufthansa ve Türk Hava Yolları’nın ortak girişimi olan SunExpress, 20’yi aşkın ülkede bulunan 80 uluslararası destinasyona haftada 780’den fazla uçuş gerçekleştirmiş. Londra Luton, çoğunlukla Kuzey Londra’da yaşayan Türk topluluğu için kolay erişilebilir bir havalimanı

AVRUPA GAZETE/LONDRA-SunExpress Almanya Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen anlattı. Almanya Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen, Avrupa Gazetesine , SunExpress’i anlattı. Bize biraz SunExpress’ten bahsedin: SunExpress, yaklaşık 30 yıldır tatil havayolu olarak, Avrupa ve Türkiye’nin yanı sıra Akdeniz, Kanarya Adaları, Kızıl Deniz ve Kuzey Afrika gibi tatil destinasyonlarına aktarmasız uçuş hizmeti sunmaktadır. Lufthansa ve Türk Hava Yolları’nın ortak girişimi olan SunExpress, 20’yi aşkın ülkede bulunan 80 uluslararası destinasyona haftada 780’den fazla uçuş gerçekleştirmektedir. 8 milyonu aşkın yolcuya, Avrupa’nın en genç filolarından biri olan ve hepsi B737-800’den oluşan 70 uçağıyla her yıl oldukça uygun fiyatlarla uçma fırsatı yakalamaktadır. Kendini işine adamış 3,800 üzerinde SunExpress çalışanı ise her gün yolcularımıza kaliteli ve konforlu bir uçuş deneyimi sunmaktadır. Yolcularımız, düşük fiyatlı uçuşların yanı sıra, web sitemiz www.SunExpress.com üzerinden ve seyahat acenteniz aracılığıyla, koltuk rezervasyonu, yemek gibi ekstra hizmetler satın alabilmekte, bunun yanı sıra otel, transfer ve tatil ile ilgili tüm rezervasyonlarını da gerçekleştirebilirsiniz.

SunExpress Almanya Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen Avrupa Gazetesi'ne konuştu.

SunExpress ne zamandan beri Londra’ya uçuş gerçekleştiriyor? İkincil aktarma merkezimiz olan İzmir Havalimanı’ndan Londra’ya ilk uçuşumuzu 2015 yılının yaz döneminde gerçekleştirdik; yani yaklaşık iki buçuk yıl önce. SunExpress 2018 yılında Londra’dan hangi uçuşları gerçekleştirecek? Haftada iki kez İzmir Havalimanı’na gerçekleştirdiğimiz uçuşun yanı sıra, Antalya, Ankara ve Bodrum havalimanlarından Londra’ya haftada ikişer uçuş, Gaziantep Havalimanı’na ise haftada bir uçuş gerçekleştireceğiz. Bu sayede Londra’daki varlığımızı 2018 yılında iyice güçlendireceğiz. Bu uçuşlarla beraber, Londra’dan Türkiye varışlı uçuşlarımızı toplamda beşe yükselmiş olacağız. İlerde Londra’dan Türkiye’ye olan uçuş ağımızı daha da genişletmeyi planlıyoruz.

Uçuşlarınız ne zaman başlayacak?

2018 yaz sezonuyla beraber, Londra uçuş planımız Antalya’dan 15 Haziran 2018’de yapılacak uçuşlarla başlayacak. Bu uçuşumuzu, Haziran’nın 17’sinde Ankara ve İzmir’e, Haziran’ının 18’inde Bodrum, Haziran’ın 20’sinde Gaziantep’e olan uçuşlarımız taklip edecek.

Okuyucularımız neden SunExpress’i uçuşlarında tercih etmeli?

SunExpress’i Türkiye’ye yapacakları seyahatlerde tercih etmeleri için sayısız neden var; öncelikle, Türkiye’ye aktarmasız uçuş sunuyoruz ve bunların bazıları, Birleşik Krallık’tan bu varış noktalarına yapılan aktarmasız ilk ve tek olacak uçuşlardır. İkinci olarak, SunExpress, Türk misafirperverliğini iyi temsil etmenin yanı sıra verilen ücretin karşılığını fazlasıyla sunuyor. Özet olarak, okuyucularınız uçaklarımızda Türk misafirperverliğinin tadını çıkarırken, hem zamandan hem de paradan tasarruf edebilir. SunExpress, bu sayede 2017 yılında, “Yolcu’nun seçimi” olarak da bilinen hava yolu derecelendirme kuruluşu SkyTrax tarafından dünyanın en iyi 4’üncü tatil havayolu seçildi.

Uçuşlarınızın tanıtımı için ne yapacaksınız?

Londra çapında, özellikle Kuzey Londra’da yoğunlaşan çok yönlü bir pazarlama kampanyası başlatacağız. Otobüslerde ve metro istasyonlarında SunExpress reklamlarını kaçırmayın.

Uçuşlarınız hangi havalimanından gerçekleşecek?

Tüm uçuşlarımız Londra Luton Havalimanı’ndan yürütülüyor. 2015 yılının yaz döneminde bu süreci başlattığımızdan beri bu havalimanını tercih ettik.

Neden Londra Luton’dan uçmaya karar verdiniz?

Çünkü, Londra Luton, çoğunlukla Kuzey Londra’da yaşayan Türk topluluğu için kolay erişilebilir bir havalimanı. Bunun yanı sıra Luton Havalimanı’na altyapısını geliştirmek için önemli ölçüde yatırım yapıldı; bu sayede Luton’daki check-in bankosundan Türkiye’deki varış noktalarındaki bagaj alım yerine kadar sıkıntısız bir seyahat sağlayabiliyoruz.