09/12/2017 08:22


Çeyrek altın kaç lira oldu 9 Aralık altın fiyatları

altın fiyatları

Geçtiğimiz haftalarda hızla yükselen altın fiyatları yeniden düşüşe geçti. Çeyrek altın kaç liradan satılıyor? Detaylar haberimizde

Gram altın bugün 154,04 liradan alınırken, 154,08 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 246,50 liradan alınırken 252,66 liradan satılıyor. Yarım altın da 493,00’dan alınırken 505,32 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1023,17 liradan alınıp 1038,64 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 987,41 liradan alınırken 1019,04 liradan satılıyor.


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