07/12/2017 16:38


Benzin fiyatına yapılan zam oranı belli oldu

benzin

PÜİS, 8 Aralık Cuma gününden itibaren benzinin litre fiyatında 14 kuruş indirim yapıldığını duyurdu

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası tarafından yapılan açıklamada, “8 Aralık 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin fiyatında 13-15 kuruş indirim beklenmektedir. Motorinde ise bir değişiklik beklenmemektedir.” ifadeleri kullanıldı.

İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 5,63 liradan 5,49 liraya, Ankara’da 5,69 liradan 5,55 liraya, İzmir’de 5,68 liradan 5,54 liraya düşecek.

 

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