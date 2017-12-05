05/12/2017 14:37


Çeyrek altın kaç lira oldu 5 Aralık altın fiyatları

altın fiyatları

Altın fiyatların artış sürüyor mu? Çeyrek altın kaç liradan satılıyor? 5 Aralık 2017 tarihinde altın fiyatları ne kadar? Daha fazlası haberimizde

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 159 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 158,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 159 liradan, bin 47 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 64 liradan, 144,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 148,80 liradan, bin 23 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 43 liradan, 512 liradan alınan Yarım Ziynet 522 liradan ve 256 liradan alınan Çeyrek Ziynet 261 liradan satılıyor.


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