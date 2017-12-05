Taşeron işçiye kadro müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamudaki taşeron işçileri hakkındaki düzenlemeye ilişkin bilgi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında “Yaklaşık 900 bin çalışanlarımızı ilgilendiren, taşeron işçilerimizle ilgili düzenlemeye değinmek istiyorum. Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerdeki 400 bin işçimiz, çalıştıkları yerlerdeki iktisadi teşebbüslerinde istihdam edilecekler. 23 bin mevsimlik işçilerin halen en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri de 9 ay 29 gün’e kadar çıkartılabilecek.

Yine kamuda 4C statüsünde çalışan kardeşlerimiz de 4B kadrosuna alınıyor. Böylece kamuoyumuzda uzun zamandır tartışılan bu meseleyi çözmüş oluyoruz. Bu arada komisyonlar, taşeronlar ortadan kalkıyor. Belediyelerde de iktisadi teşekküllerinin görevlisi olarak devam ediyor." dedi.

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. Sarıeroğlu: “Özel sözleşmeli, geçici, bir yıllık, üç yıllık değil, sürekli işçi kadrosuna geçiriyoruz. Yaş sınırı, eğitim şartı, asıl iş, yardımcı iş ayrımı olmayacak. Bugün bu sabah itibariyle, kamuda çalışan taşeron işçi kardeşlerimiz bundan sonra kadrolu işçi olacak.”

Sarıeroğlu, şöyle devam etti: “Mevsimlik işçilerin 5 ay 29 güne kadar olan çalışma sürelerinin 4 aya kadar daha uzatılmasını sağlıyoruz. 4/C kapsamında çalışanları 4/B kadrosuna alıyoruz. Belediye ve il özel idarelerinde taşeron olarak çalışanlar il özel idarelerin ve belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecekler.”