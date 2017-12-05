Dolar'da düşüş devam ediyor

Dün sabah saatlerinde 3,9456'yı gören dolar/TL, bu sabah 3,8621'e kadar geriledi

Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,8621'e kadar geriledi ve saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 3,8690 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 4,5927'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 azalışla 5,2025'ten alıcı buluyor.

Analistler, dün açıklanan kasım ayı enflasyon verisinin yıllık yüzde 12,98 ile beklentileri aşmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aralık ayında faizleri artıracağı beklentilerinin yükseldiğini belirterek, bunun da tahvil ve kur piyasasında TL varlıkları üzerindeki baskıyı azalttığını kaydetti.

TL varlıkları üzerindeki satış baskısının azalması ve küresel piyasalarda artan risk iştahı ile dolar/TL'nin düşüşünü sürdürdüğünü dile getiren analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2018 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu, yurt dışında ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.