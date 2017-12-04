04/12/2017 12:19


Mehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi

Mehmet Şimşek

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kasım ayında yıllık enflasyondaki 1,08 puanlık artışın 0,52 puanı işlenmemiş gıdadan geldi. Enflasyonda aralık ayından itibaren kalıcı bir düşüş süreci başlayacaktır." ifadesini kullandı.

Enflasyondaki yükselişin daha çok gıda fiyatlarından kaynaklandığına işaret eden Şimşek, kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyondaki 1,08 puanlık artışın 0,52 puanının işlenmemiş gıdadan geldiğini bildirdi.

Enflasyonda sebze fiyatlarındaki dönemsel faktörlerden kaynaklanan geçici bir etki bulunduğunu vurgulayan Şimşek, bunun aralıkta ters yönde düzeltmesinin olacağını kaydetti.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin bu tarz oynaklıklara kalıcı çözüm üretmeyi amaçladığının altını çizen Şimşek, "Gerekli tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz. Enflasyonda aralık ayından itibaren kalıcı bir düşüş süreci başlayacaktır. Hükümetimiz bu amaç için gereken desteği vermeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

 

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