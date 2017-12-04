04/12/2017 09:26


TÜİK verilerine göre Kasım ayı enflasyon rakamları

enflasyon rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Verilere göre geçen ay itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 10,87, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,38 arttı. Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,49, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2,02 artış gösterdi.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,16, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,98 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2016'ya göre yüzde 13,91, Kasım 2016'ya kıyasla da yüzde 17,30 arttı.

En çok domatesin fiyatı arttı

Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 45,29 ile domateste görülürken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 19,95 ile karnabaharda oldu.


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