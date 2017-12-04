Çeyrek altın kaç lira oldu 4 Aralık altın fiyatları

Altın, yeni haftaya düşüşle mi yoksa yükselerek mi giriş yaptı? Altın fiyatlarında son durum ne? Detaylar haberimizde

Gram altın 4 Aralık Pazartesi günü 160,86 liradan alınırken, 160,92 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 257,43 liradan alınırken 263,87 liradan satılıyor. Yarım altın da 514,87’den alınırken 527,74 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1071,42 liradan alınıp 1087,61 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1033,96 liradan alınırken 1067,09 liradan satılıyor.