03/12/2017 08:14


Altın fiyatları yükseliyor mu işte güncel altın fiyatları 3 Aralık

altın fiyatları

Altın fiyatları yükseliyor mu? Çeyrek altın bugün kaç liradan satılıyor? 3 Aralık Pazar günü altın fiyatlarına dair en güncel bilgiler haberimizde

Gram altının alış fiyatı 161,10, satış fiyatı ise 161,15 oldu. Çeyrek altın ise 257,80 liradan alınırken 264,25 liradan satılıyor. Yarım altın da 515,60’den alınırken 528,49 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1067,58 liradan alınıp 1083,72 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1030,28 liradan alınırken 1063,27 liradan satılıyor.


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